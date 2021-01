Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier beschädigte Fahrzeuge

Gera (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Enzieanstraße / Schülerstraße verzeichnete gestern Abend (13.01.2021), gegen 21:30 Uhr die Geraer Polizei. Diese wurde in der Nacht gerufen, da ein Zeuge eine lärmende Personengruppe bemerkte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass an den vier Fahrzeugen (Opel, VW, Skoda, Renault) jeweils die Außenspiegel beschädigt waren. Inwiefern die bislang unbekannte Personengruppe für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Sachbeschädigern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

