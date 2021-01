Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lichtschalter und Steckdosen gestohlen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Mehrere eingebaute Lichtschalter und diverse eingebaute Steckdosen stahlen bislang unbekannte Täter aus einem alten Firmengebäude in der Heinrich-Heine-Straße in Meuselwitz. Dazu stiegen die Täter in der Zeit vom 10.01.2021 bis 11.01.2021 in das Innere der ehemaligen Firma ein und demontierten ihr Beutegut. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nunmehr nach zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

