Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel abgeschlagen

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Nacht von gestern zu heute (13.01.02021 - 14.01.2021) ihr Unwesen in der Pappelstraße. Dabei nahmen sie scheinbar zwei vor der Volkssolidarität abgestellte Pkw ins Visier. In der Folge schlugen sie von den beiden Fahrzeugen, einen Ford Transit und einen Ford B-Max, jeweils beide Außenspiegel ab und verursachten so nicht unerheblichen Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie in der Nacht auffällige Personenbewegungen am bzw. um den Tatort gesehen bzw. können Sie Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell