Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung

Altenburg (ots)

Im Rahmen einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg verletzte sich eine 42 - jährige Frau leicht im Gesicht sowie an der Hand und musste ärztlich behandelt werden, nachdem sie durch einen 46 - jährigen geschlagen wurde. Beide Beteiligten konnten namentlich bekannt gemacht werden. Der 46 - jährige Täter muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

