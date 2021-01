Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wildunfall mit Fuchs

Altenburg (ots)

Gegen 22:00 Uhr ereignete sich am 12.01.2021 auf der B7 am Abzweig Kosma ein Wildunfall. Der 31 - jährige Fahrzeugführer des VW Golf blieb unverletzt, nachdem sein Fahrzeug mit dem querenden Fuchs kollidierte. Am Fahrzeug entstand leichter Schaden im Frontbereich. Der Fuchs verendete vor Ort.

