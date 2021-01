Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch in Sportgeschäft gesucht

Altenburg (ots)

Nachdem heute Morgen (12.01.2021), gegen 04:25 Uhr der Einbruch in ein Sportgeschäft in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg gemeldet wurde, kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Offenbar kurz zuvor verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Geschäftes und verursachte hierbei Sachschaden an der Tür. Als die Beamten am Tatort ankamen, war der unbekannte Einbrecher jedoch bereits geflohen. Ob es ihm dabei gelang, Waren aus dem Geschäft zu stehlen ist abschließend noch nicht geklärt. Trotz umfangreicher Fahndung nach dem Flüchtigen konnte dieser nicht ergriffen werden. Die Kriminalpolizeistation in Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die auffällige Personenbewegungen rund um das Geschäft bzw. Hinweise zum flüchtigen Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu wenden. (RK)

