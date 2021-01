Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Kastanienstraße

Altenburg (ots)

Heute Morgen (12.01.2021), kurz nach 02:00 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen in die Kastanienstraße aus, da es dort zur Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam. Aus noch ungeklärter Ursache gipfelte ein scheinbar verbaler Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung, so dass die beiden Streitenden (32, 65) aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. (RK)

