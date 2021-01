Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Straße abgekommen

Gera (ots)

Wolfsgefährt: Der Fahrer (54) eines Pkw Ford geriet gestern Abend (11.01.2021), gegen 21:00 Uhr beim Befahren der B92 von Wolfsgefährt in Richtung Gera aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich sein Fahrzeug. Der 54-jährige Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Seine 48-jährige Beifahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Für den nicht mehr fahrbereiten Ford kam zudem ein Abschleppdienst zum Einsatz. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

