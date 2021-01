Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Braustraße

Gera (ots)

Am gestrigen Morgen (11.01.2021), gegen 09:30 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines Unfalles in der Braustraße zum Einsatz. Wie sich vor Ort herausstellte, befanden sich die Fahrer eines Pkw Skoda (79) und eines Pkw BMW (71) auf dem Gehweg in der Braustraße und einigten sich hier über einen zuvor geschehen Verkehrsunfall. Ihre Fahrzeuge waren hierbei hintereinander halb auf der Straße abgestellt. Dies bemerkte eine herannahende 35-jährige Skoda-Fahrerin scheinbar zu spät und fuhr auf einen der abgestellten Fahrzeug (Skoda) auf. In der Folge wurde dieser Skoda in Richtung der beiden Fahrzeugführer geschoben, so dass diese leicht verletzt und medizinisch versorgt werden mussten. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Skodas waren zudem nicht mehr fahrbereit. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell