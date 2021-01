Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

GeraGera (ots)

Nachdem am Sonntagabend (10.01.2021, gegen 23:10 Uhr) zwei bislang unbekannte Männer im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Leuchtenburgstraße lärmten, wurden sie von einem Anwohner (46) zur Ruhe aufgefordert. Daraufhin eskalierte ein Streit zwischen den zwei Unbekannten und dem Anwohner, wobei der Anwohner u.a. mit Schlägen körperlich angegriffen und verletzt wurde. Nach der Tat konnten beide Angreifer unerkannt flüchten. Der 46-jährige Geschädigte wurde in der Folge medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten Angr3eifenr geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

