Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Heinrichstraße

GeraGera (ots)

Samstagnacht (09.01.2021), kurz vor 02:00 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen in der Heinrichsstraße zum Einsatz und leiteten in der Folge gegen einen 32-jährigen Mann und eine 18-jährige Frau Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung ein. Wie sich herausstellte, wurden beide Personen während der Fahrt in der Straßenbahn von Gera - Tinz nach Gera-Bieblach von Kontrolleuren (35, 47) aufgefordert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dem widersetzten sich die beiden alkoholisierten Fahrgäste und griffen in der Folge die zwei Kontrolleure körperlich an. Der Angriff konnte glücklicherweise abgewehrt werden. Dennoch wurden sowohl ein Kontrolleur (32) als auch die 18-jährige Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung wurde angefordert. Gegen die beiden aggressiven Fahrgäste wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

