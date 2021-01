Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken unterwegs

GeraGera (ots)

Samstagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Gera einen 44jährigen Autofahrer in der Wiesestraße in Gera. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

(JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell