Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Wildschwein - Fahrer verletzt

AltenburgAltenburg (ots)

L1361: Als der 55-jährige Fahrer eines Pkw VW gestern Abend (07.01.2021), gegen 19:00 Uhr die Landstraße 1361 in Richtung Crimmitschau befuhr, kreuzte kurz vor der Anschlussstraße Schmölln eine Wildsau seinen Weg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Tier und Pkw. Durch den Unfall wurde der 55-Jähriger leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. An seinem Fahrzeug entstand zudem Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen, der zuständige Jagdpächter ist informiert. (RK)

