Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personenkontrolle mit Folgen - Parfümdieb identifiziert

AltenburgAltenburg (ots)

Altenburg: Gegen 19:15 Uhr am gestrigen Abend (06.01.2021) kontrollierten Polizeibeamten einen 26-jährigen Mann im Stadtgebiet von Altenburg. Hierbei wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, so dass er festgenommen wurde.

In der Folge konnte der 26-Jährige als verantwortlichen Parfumdieb identifiziert werden, dem am Nachmittag des gleichen Tages (06.01.2021) die Flucht aus einer Drogerie gelang. Gegen 14:10 Uhr hielt sich demnach der 26-Jährige in besagter Drogerie auf dem Kornmarkt auf und stahl zwei Parfümflaschen. Als Zeugen den Dieb auf die Tat ansprachen, wurde er handgreiflich. Im Zuge dieser Handgreiflichkeit konnte ihm das Beutegut abgenommen werden. Letzen Endes flüchtete der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Ladendieb in unbekannte Richtung.

Im Zuge der Personenkontrolle konnte dessen Identität nunmehr zweifelsfrei festgestellt werden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell