Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 21-jähirgen Mann eingeleitet

GeraGera (ots)

Die Geraer Polizei hat gestern Abend (06.01.2021) die Ermittlungen gegen einen 21-jährigen Mann eingeleitet. Gegen 19:50 Uhr befand sich dieser im Bereich einer Drogerie in der Schlossstraße und warf mehrere kleine Steine gegen die Schaufensterschiebe, so dass diese beschädigt wurde. Zudem packte er eine Fußgängerin (46) unvermittelt von hinten fest an, so dass diese aufgrund des Schockes medizinisch versorgt werden musste. Als der 21-Jährige die hinzugerufenen Polizeibeamten sah, ergriff er plötzlich die Flucht. Nach kurzer Zeit konnte er jedoch gestellt werden. Es stellte sich ergänzend heraus, dass er für den Diebstahl zweier Parfümflaschen am gleichen Tag aus der besagten Drogerie verantwortlich ist. Der mit 1,7 Promille nicht unerheblich alkoholisierte Mann wurde schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell