Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Käthe-Kollwitz-Straße

AltenburgAltenburg (ots)

Nachdem durch Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet wurde, kamen gestern Nachmittag (04.01.2020), gegen 15:30 Uhr mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Streit zwischen zwei Männern in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Im Anschluss des Geschehens flüchtete der Angreifer (37), konnte im Nachgang jedoch als Täter identifiziert werden. Sein Kontrahent, ein 30-jähriger Mann, blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. (RK)

