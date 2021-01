Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Papiertonne in Brand gesetzt

GreizGreiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am Freitag (01.01.2021), zwischen 02:30 und 03:30 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in Birkigt eine Papiertonne in Brand. Durch das Feuer wurden eine weitere Plastiktonne, ein Kellerfenster und die Hausfassade beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

