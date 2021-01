Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Pferd

GreizGreiz (ots)

Berga/Elster: Am gestrigen Montag (04.01.2021), gegen 18:00 Uhr, führte ein 59-jähriger Tierführer zwei Pferde an der Bundesstraße 175. Plötzlich riss sich ein Tier los, rannte auf die Straße und kollidierte mit einem Pkw Mercedes, der die Straße befuhr. Durch den Unfall wurde die 28-jährige Fahrzeugführerin verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Auch an ihrem Pkw entstand Sachschaden. Aufgrund des Unfalles musste das Pferd letzen Endes eingeschläfert werden.

