Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Metall-Fallrohr gestohlen

GeraGera (ots)

Das Fehlen eines Fallrohres am Gebäude eines Supermarktes in der Reichsstraße in Gera meldete am gestrigen Tag (04.01.2021) eine Zeugin der Geraer Polizei. Offensichtlich stahlen unbekannte Diebe das ca. 2,40 Meter lange Rohr und versuchten ein weiteres aus der Halterung zu lösen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme vor Ort herausstellte, wurde der Diebstahl bereits am 02.01.2021 bemerkt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell