LPI-G: E-Bike aus Abstellraum gestohlen

AltenburgAltenburg (ots)

Ein E-Bike der Marke Cube stahlen unbekannte Täter am Samstag (02.01.2021), in der Zeit von 16:40 Uhr bis 20:15 Uhr. Dabei verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Newtonstraße und entwendeten in der Folge das in einem Abstellraum befindliche Fahrrad. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. dem Verbleib des schwarz/blauem Rades unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

