Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsschild herausgerissen

GreizGreiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Silvesternacht (31.12.2020 bis 01.01.2021) rissen bislang unbekannte Täter im Ortsteil Läwitz ein Verkehrszeichen mit Haltemast und Betonsockel aus der Erde und verbrachten es in ein leerstehendes Grundstück. Weiterhin beschädigten sie mehrere Solarleuchten und eine Weihnachtsbeleuchtung. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

