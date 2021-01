Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 32-Jährigen

GeraGera (ots)

Ronneburg: Samstagabend (02.01.2021), gegen 17:45 Uhr meldeten Zeugen einen offensichtlich betrunkenen Mann, welcher in der Turnerstraße gegen geparkte Fahrzeuge schlug und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort erschien der Täter, ein 32-jähriger Mann, mit seinem Fahrrad am Tatort. Als die Beamten den erheblich alkoholisierten Mann kontrollierten, leistete er in der Folge Widerstand, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Auch hier konnte er sich nicht beruhigen und schlug bzw. trat in Richtung der Beamten. Letzten Endes konnte der 32-Jährige seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen und muss sich nunmehr für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell