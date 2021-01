Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz Am Flughafen wegen angemeldeter Versammlung

GeraGera (ots)

Aufgrund eine angemeldeten Eilversammlung unter dem Motto "Lebensmittel nicht verramschen, Geld auf die Höfe, Milch- und Fleischpreise müssen erhöht werden", führte die Landespolizeiinspektion Gera von Montag, den 03.01.2021 zum Dienstag, den 04.01.2021, einen Polizeieinsatz durch.

In der Zeit von 03.01.2020, gegen 19:00 Uhr bis 04.01.2021 gegen 06:00 Uhr versammelten sich insgesamt 45 Personen mit 25 Traktoren und 6 Pkw in einem Gewerbegebiet, in der Strasse Am Flughafen in Gera.

Die vor Ort befindlichen Fahrzeuge und Traktoren wurden dabei in der Zufahrtsstraße zu einem Supermarktzentrallager aufgestellt. Im Rahmen der Versammlung kam es schließlich seitens der Versammlungsteilnehmer zu kurzzeitigen Blockierungsaktionen gegenüber einzeln ankommenden Lkw. In der Folge wurden diese jedoch wieder beendet, so dass jeder Lkw das Logistikzentrum passieren konnte. Bis auf die vereinzelten Blockierungsaktionen verlief die Versammlung störungsfrei. Die geltenden Hygieneregeln wurden seitens der Versammlungsteilnehmer eingehalten.

Gegen 06:00 Uhr heute Morgen wurde die Versammlung beendet. (RK)

