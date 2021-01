Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Antike Steinskulptur im Schanzengarten Greiz zerstört - Zeugen gesucht.

GreizGreiz (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2020 bis 01.01.2021 beschädigten unbekannte Täter eine antike Steinskulptur am Pavillon im Schanzengarten am Oberen Schloss in Greiz. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich dazu unberechtigt Zugang zum dortigen Baustellengelände und warfen die Skulptur um, welche dabei mehrfach zerbrach. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 03661 / 6210 an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

