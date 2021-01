Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

GeraGera (ots)

Am Samstag gegen 18:30 Uhr ereignete sich in Gera, Am Ferberturm ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Dabei kollidierte der aus dem Falkenweg kommende Pkw mit dem Am Ferberturm stadteinwärts fahrenden 26-jährigen Lieferdienstmitarbeiter. Dieser verletzte sich beim Sturz, sodass er ins Klinikum eingeliefert werden musste. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw Kombi verließ die Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen und der unbekannte Pkw-Fahrer werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

