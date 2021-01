Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrug

AltenburgAltenburg (ots)

Am 31.12.2020 gegen 10:00 Uhr befuhr ein Kraftfahrzeugführer eines grauen PKW das Tankstellengelände einer Tankstelle in der Leipziger Straße in Altenburg. Nachdem er eine größere Menge an Treibstoff in fast dreistelliger Höhe getankt hatte, verließ er das Tankstellengelände ohne zu zahlen.

Bei der Polizeiinspektion Altenburger Land wird nun wegen Betruges ermittelt.

