Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallflucht

GreizGreiz (ots)

Am Montag (28.12.2020), zwischen 21:00 und 21:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Pkw Opel, der auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße abgestellt war. Ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

