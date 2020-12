Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Nürnberger Straße

GeraGera (ots)

Zwei junge Herren (17, 20) sorgten heute Nacht (30.12.2020), gegen 02:00 Uhr für einen Polizeieinsatz in der Nürnberger Straße. Wie sich herausstellte legten die beiden einen beleuchteten Weihnachtsbaum auf die Fahrbahn der besagten Straße und zogen auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz mehrere Einkaufswagenschlangen komplett aus ihrem Unterstand, um diese in der Folge einfach im Weg stehen zu lassen. Als die eingesetzten Polizeibeamten auf die beiden Männer aufmerksam wurden, suchten diese das Weite. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die beiden nicht unerheblich alkoholisierten und mit kurzen Sachen bzw. "Badelatschen" bekleideten Flüchtigen ergriffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 20-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten. Zudem leistete er Widerstand und versuchte einen Polizeibeamten körperlich anzugreifen. Der 20-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Sein 17-jähriger Kumpan räumte zudem den Supermarktparkplatz wieder auf. Beide jungen Männer müssen sich nunmehr für ihr Verhalten verantworten. (KR)

