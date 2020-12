Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 8 Fahrzeuge zerkratzt

AltenburgAltenburg (ots)

Insgesamt 8 zerkratzte Fahrzeuge registrierte am gestrigen Tag (28.12.2020) die Altenburger Polizei. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Zeit vom 27.12.2020 zum 28.12.2020 auf einem Parkplatz in der Dostojewskistraße abgestellt. Offensichtlich hielt sich in diesem Zeitraum ein bislang unbekannter Täter auf und beschädigte die 8 Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Dabei wurde nicht nur der Lack zerkratzt, sondern teilweise auch die Fahrzeugscheiben. Die Altenburger Polizei sucht Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen auf dem besagten Parkplatz aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell