Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Gößnitzer Straße

AltenburgAltenburg (ots)

Schmölln: Feuerwehr und Polizei kamen am 27.12.2020, gegen 00:35 Uhr in der Gößnitzer Straße zum Einsatz. Dort entfachte aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in einem Schuppen ein Feuer. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch den Brand wurde der Schuppen jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (RK)

