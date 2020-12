Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen löst Brandmelder aus

GeraGera (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder in einer Wohnung rief am 24.12.2020, gegen 22:30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Wie sich vor Ort in der Auerbachstraße herausstellte, war dem 45-jährigen Wohnungsinhaber das Essen auf dem eingeschalteten Herd angebrannt. Glücklicherweise wurde weder er verletzt, noch entstand Sachschaden am Wohnhaus selbst. Die Feuerwehr lüftete die betreffende Wohnung und der 45-Jährige konnte weiter in dieser verbleiben. (RK)

