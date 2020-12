Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mitternachtsstreit

GeraGera (ots)

Um 00:10 Uhr ereilte die Geraer Polizei am Sonntag die Meldung, dass es in der Ahornstraße zu einer Körperverletzung kam. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten zuvor ein 33-jähriger und ein 42-jähriger Mann miteinander in Streit. Als sich dieser Konflikt nicht mehr kommunikativ lösen ließ, schlug der 42-Jährige dem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschlagene wurde dadurch leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

