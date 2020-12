Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung

KostitzKostitz (ots)

Als die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land nach Information über eine randalierende Person am 25.12.20 in den Nachmittagsstunden in der Langen Straße in Kostitz erschienen, stellten sich heraus, dass es zu einer Streitigkeit zwischen einem 41- sowie 35- jährigem kam. Im Rahmen der Streites schlug der 35- jährige seinen Kontrahenten und fiel dabei selbst die Treppe hinab. Beide Beteiligten wurden kurzzeitig ärztlich versorgt.(AG)

