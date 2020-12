Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

GeraGera (ots)

Am Mittwoch Nachmittag kam es in der Werner-Petzold-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn. Die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda beachtete beim Abbiegen die Straßenbahn nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sie sich selbst leicht. Ebenso zog sich ein Fahrgast in der Straßenbahn leichte Verletzungen zu. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

