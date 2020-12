Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines E-Rollers

GeraGera (ots)

Ein bislang unbekannte Täter trieb in der vergangenen Nacht (22.12.2020 - 23.12.2020) sein Unwesen in der Straße Am Flughafen. Dort betrat er ein frei zugängliches Firmengrundstück und stahl einen auf dem Gelände abgestellten, angeschlossenen Elektroroller eines 29-jährigen Mannes. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum unbekannten Rollerdieb unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

