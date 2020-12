Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrgeschäft für Kinder aufgebrochen - Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb in der vergangenen Sonntagnacht (20.12.2020) sein Unwesen in der Wiesestraße in Gera. Dabei geriet ihm ein mit einer Plane abgedecktes Fahrgeschäft für Kinder (Auto) ins Visier. Der Unbekannte begab sich daraufhin auf das frei zugängliche Grundstück einer Gaststätte und brach kurz nach Mitternacht gewaltsam die an dem Fahrgeschäft befindliche Geldkassette auf. Mit einem erbeutetem Kleinbetrag an Münzgeld flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personenbewegungen festgestellt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

