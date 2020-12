Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

GeraGera (ots)

Gera: Am 11.12.2020 (Freitag) ereignete sich in den Abendstunden gegen 21 Uhr eine Körperverletzung an der "Zentralen Umsteigestelle" in der Heinrichstraße in Gera. Ein 19-Jähriger wurde hier von zwei bislang unbekannten männlichen Personen, im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren, körperlich angegriffen und am Boden liegend getreten. Dem Geschädigten gelang es in der Folge in Richtung Stadtmuseum zu flüchten. Durch den Angriff erlitt er leichte Verletzungen.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die beiden Angreifer können wie folgt beschrieben werden: beide waren dunkel gekleidet; einer mit einem schwarzen Jogginganzug mit drei weißen Streifen an der Hose. Dieser wirkte zudem sehr muskulös, hatte sehr kurze Haare oder Glatze und einen Vollbart.

Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Gera unter der 0365-8290 entgegen. (KR)

