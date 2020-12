Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 33-Jährigen

GeraGera (ots)

Weil er ohne die geltenden Hygieneregeln zu beachten am Samstag (19.12.2020), kurz vor 09:00 Uhr ein Einkaufszentrum in der Heinrichstraße betrat, wurde ein 33-Jähriger von einem Sicherheitsdienst angesprochen. Der 33-Jährige weigerte sich weiterhin, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so dass er aufgefordert wurde, die Örtlichkeit zu verlassen. Darüber scheinbar sehr erzürnt, griff der 33-Jährige den Sicherheitsbeamten (55) körperlich an und gab ihm einen Kopfstoß. Der leicht verletzte Geschädigte informierte daraufhin die Geraer Polizei, die die Ermittlungen gegen den Angreifer einleiteten. Glücklicherweise war eine medizinische Versorgung des Mitarbeiters nicht notwendig. (RK)

