Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen in Brand

GeraGera (ots)

Söllmnitz: Am Freitag (18.12.2020) meldete der Eigentümer eines Grundstückes in Söllmnitz, dass im Zeitraum von 15.12.2020 - 16.12.2020 unbekannte Täter drei aufgestellte Mülltonnen in Brand setzten. Durch das Feuer wurden alle drei Mülltonnen beschädigt. Die Geraer Polizei hat die Ermitltungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

