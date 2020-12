Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenglätte führt zu drei Unfällen an der Selben Stelle

AltenburgAltenburg (ots)

Am Samstagvormittag ereigneten sich auf Grund von Straßenglätte gleich drei Unfälle am Kreisverkehr der B180 bei Münsa. Zunächst rutschte eine 31-jährige mit ihren Fahrzeug in den Straßengraben und kippte dort auf die Seite. Als zwei vorbeikommende Mopedfahrerinnen (16) anhalten und helfen wollten, kamen diese ebenfalls auf Grund überfrorener Straße nacheinander zu Fall. Alle drei Personen blieben unverletzt. Nur bei der Pkw-Fahrerin wurde noch ein Alkoholwert von knapp 0,5 Promille festgestellt.

