Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf Lkw auf

WeidaWeida (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der B92 zwischen Weida und der Kreuzung Fortuna . Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Weida schätzte 51-jährige Audi-Fahrer die Geschwindigkeit eines vor ihm in Richtung Hohenölsen fahrenden Lkw (Hängerzug) falsch ein. Es kam zum Auffahrunfall. Der Audi-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Audi entstand Totalschaden.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Hierbei kam es im Gegenverkehr zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Dabei entstand nur Sachschaden.

