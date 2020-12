Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchversuch

ZeulenrodaZeulenroda (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag versuchten unbekannte Täter in die Räume eines Trägers für Erwachsenenbildung in der Greizer Str. in Zeulenroda einzubrechen. Vom benachbarten Ärztehaus aus wurde versucht, eine Brandschutztür aufzuhebeln. Die Stahltür konnte dem Einbruchsversuch standhalten. Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich an die PI Greiz: 03661 6210

