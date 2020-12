Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versammlungsgeschehen am Samstag 19.12.2020 in Gera und Greiz

Gera / GreizGera / Greiz (ots)

Auf Grund von zwei angemeldeten Versammlungen in Gera sowie in Greiz am Samstag, 19.12.2020, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr, führte die Landespolizeiinspektion Gera einen Polizeieinsatz durch, bei dem Beamte der Landespolizeiinspektion Gera von weiteren Thüringer Einsatzkräften unterstützt wurden. Bei den Versammlungen handelt es sich um: einen "Schweigemarsch für Menschenrechte und gegen Diskriminierung" im Stadtgebiet von Gera, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr eine Versammlung mit Aufzug "Greiz steht auf" auf dem Greizer Markt / Stadtzentrum in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:45 Uhr.

Im Zuge des Einsatzes kam es im Innenstadtbereich in Gera sowie Greiz zu Verkehrseinschränkungen. Die Polizei war bestrebt, die Verkehrsbehinderungen für die Geraer und Greizer Bevölkerung auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Einsatzleiterin, Frau Polizeidirektorin Sandra Pflug-Hellwig wertet beide Versammlungsgeschehen insgesamt als störungsfrei.

Das Einsatzkonzept der Polizei, die Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 Grundgesetz sowie einen friedlichen und störungsfreien Verlauf zu gewähren, als auch die Einhaltung der grundlegenden Infektionsschutzregeln durchzusetzen, ging auf.

An der Versammlung in Gera nahmen bis zu 170 Personen teil. Hier wurde ein Verstoß (Verstoß gegen Auflagenbescheid i.V. m. Infektionsschutzgesetz) festgestellt.

An der Versammlung in Greiz waren in der Spitze 70 Personen anwesend. Hier verzeichneten die eingesetzten Beamten 4 Verstöße (Verstoß gegen Auflagenbescheid i.V.m. Infektionsschutzgesetz, Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz).

