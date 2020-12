Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Graffiti-Schmierereien

AltenburgAltenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu zwei verschiedenen Graffitidelikten aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Im Zeitraum vom Samstag (12.12.2020) bis zum Montag (14.12.2020) beschmierten bislang unbekannten Täter auf dem Parkplatz einer Supermarktkette in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, einen geparkten Anhänger.

An einer Filiale am Keplerplatz wurden in der Zeit von Mittwoch (16.12.2020) zum Donnerstag (17.12.2020) mehrere Graffiti Schmierereien aufgetragen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden sie gebeten, sich unter 03447 - 4710 zu melden. (PS)

