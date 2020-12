Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

AltenburgAltenburg (ots)

Unbekannte Diebe drangen in der Zeit vom Mittwoch (16.12.2020) zum Donnerstag (17.12.2020) in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße ein. Nachdem sie gewaltsam die Kellerräume betreten hatten, entwendeten sie aus einem Keller ein rotes Fahrrad. Die Altenburger Polizei hat ihre Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 03447 -4710 entgegen. (SP)

