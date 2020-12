Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Am gestrigen Abend (17.12.2020) meldete sich eine 18-jährige Frau bei der Geraer Polizei um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Nach Auskunft der jungen Frau sei diese gegen 22:30 Uhr in der Straße Am Sommerbad von zwei bislang unbekannten Personen tätlich angegriffen worden. Dabei wurde sie zudem leicht verletzt. Nach Informationen der Geschädigten kamen ihre zwei bislang unbekannten männlichen Radfahrer zur Hilfe, so dass die Angreifer flüchteten. Die Polizei Gera sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können. Insbesondere werden die beiden Radfahrer gesucht, die der jungen Frau zu Hilfe kamen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

