Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW Golf 2 gestohlen

GeraGera (ots)

Den Diebstahl seines abgemeldeten zweier Golfs meldete am gestrigen Tag (16.12.2020) der 39-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen unbekannte Diebe in der Zeit vom 02.12.2020 bis 16.12.2020 die Garage des Fahrzeugbesitzers in der Geschwister-Scholl-Straße auf und stahlen das Auto.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Können Sie Angaben zu den Fahrzeugdieben geben. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des gestohlen VW Golf geben können? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

