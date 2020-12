Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Ladendiebstahl erwischt

AltenburgAltenburg (ots)

Ein 18-jähriger junger Mann muss seit gestern (16.12.2020) mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen. Gegen 21:15 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie der Dieb versuchte, drei Elektronikartikel in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee zu stehlen. Als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich passieren wollte, stoppte ihn der Zeuge. Das Diebesgut wurde wieder an den Markt übergeben. Gegen den 18-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

