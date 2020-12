Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Suche nach vermissten 13-Jährigen

GeraGera (ots)

Mehrere Polizeibeamte kamen gestern Abend (16.12.2020), gegen 21:00 Uhr im Stadtgebiet von Gera zum Einsatz, nachdem die Meldung zu einer vermissten Jugendlichen einging. Die 13-Jährige verließ zuvor die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer intensiven Suche nach der Vermissten, bei welcher sowohl ein Polizeihund als auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte die 13-Jährige glücklicherweise in der Theaterstraße aufgegriffen und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden. (RK)

