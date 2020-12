Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher im Parkhaus entleert

GreizGreiz (ots)

Einen 12 Kilogramm schweren Feuerlöscher entleerten unbekannte Täter am gestrigen Tag (16.12.2020) in einem Parkhaus in Greiz. Die Unbekannten hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:20 Uhr in dem Parkhaus in der Hohen Gasse auf und versprühten auf der Parkebene 3 den kompletten Inhalt des Feuerlöschers. Dabei beschmutzten sie nicht nur die betroffene Parkebene selbst, sondern zusätzlich vier dort abgestellte Fahrzeuge. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

